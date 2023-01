Cilento al setaccio: denunce e sanzioni, il report dei controlli In azione 70 pattuglie: ispezionato un cantiere irregolare e identificate 280 persone

Prevenzione e repressione dei furti nelle abitazioni e nelle attività commerciali: al setaccio i comuni del Cilento. In azione la compagnia dei carabinieri di Vallo della Lucania.

Il report

I controlli sono stati condotti in più giorni e in diverse fasce orarie. Nel corso dell’operazione sono state impiegate complessivamente 70 pattuglie e 130 militari, controllati 320 veicoli, identificate 280 persone e comminate 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Cantiere irregolare

Sono state effettuate, inoltre, delle ispezioni presso un cantiere edilizio, dove i carabinieri hanno riscontrato delle irregolarità denunciando in stato di libertà i proprietari per i reati inerenti la distruzione e deturpamento di bellezze naturali ed opere eseguite in assenza di autorizzazione.