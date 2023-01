Scoperti farmaci scaduti dal 2015 in un canile del Salernitano: due denunce Sequestrate 27 confezioni di medicinali, di cui 24 ad uso umano e 3 ad uso ospedaliero

Canili e gattili d'Italia al setaccio da parte dei Carabinieri dei NAS. Nell’ultimo periodo, di concerto con il Ministero della Salute, un'importante attività di controllo è stata messa in campo hanno al fine di accertare la corretta conduzione delle strutture ed in particolare lo stato di benessere degli “amici a quattro zampe”.

Controlli anche a Salerno

Le verifiche sono scattate anche nel Salernitano. In un canile sono stati sequestrate 27 confezioni di farmaci, di cui 24 ad

uso umano e 3 ad uso ospedaliero, alcuni dei quali scaduti nel 2015.

La titolare del canile unitamente al direttore sanitario della struttura sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria.

Il report delle verifiche

Sono stati ispezionati complessivamente 876 canili dei quali 244 sono risultati irregolari (pari al 27%), sanzionando 29 persone per violazioni penali e 230 per illeciti amministrativi, per complessivi 180 mila euro.

Gli esiti degli interventi hanno determinato, nei casi più gravi, il sequestro di 26 strutture e di 871 animali.