Salerno, inchiesta coop: avviso di conclusione indagini per venti persone Nell'atto non compaiono i nomi del sindaco Napoli, del governatore De Luca e di altri otto

È stato notificato in queste ore un avviso di conclusione delle indagini preliminari per l’inchiesta sui presunti appalti truccati al Comune di Salerno. Il provvedimento emesso dalla Procura di Salerno riguarda venti persone. Tra queste c’è Fiorenzo Zoccola che, secondo l’accusa, sarebbe stato “capo ed organizzatore” dell’associazione che avrebbe gestito gli affari delle cooperative sociali. L’imprenditore, che sta affrontando già il processo insieme al consigliere regionale Nino Savastano, per la Procura avrebbe avuto rapporti con la politica e con funzionari del Comune, influenzando le decisioni per l’affidamento degli appalti.

L’inchiesta che ad ottobre 2021 coinvolse la politica salernitana vede indagate 30 persone. Nell’attuale avviso non compaiono dieci di queste, tra cui anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ed il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Non è chiaro ancora quali saranno le successive mosse della Procura di Salerno per entrambi e per altri otto degli indagati.