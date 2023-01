Ciclista finisce in una buca sulla Sp 175: ha riportato gravi ferite La denuncia dell'Associazione Ciclistica Salernitana

Un ciclista è finito in una buca sull'asfalto sulla strada litoranea Sp 175, in direzione Salerno, all’altezza delle intersezioni di Via Porta Pia e Via Milazzo.

L'estensione della buca (circa un metro di diametro) e la profondità della stessa (oltre 10 cm) avrebbero causato la perdita di controllo della bicicletta da parte del cicloamatore, che è finito contro un muretto di delimitazione della strada, riportando gravi danni fisici.

La denuncia dell'Associazione Ciclistica Salernitana

“In considerazione del sinistro che si è verificato a causa della incuria e mancanza di manutenzione della sede stradale, con la presente la nostra associazione intende segnalare ed avvisare tutti gli utenti della strada a prestare la massima cautela ed attenzione nel percorrere detta arteria stradale, la quale allo stato non è da considerarsi sicura e percorribile.

Detto episodio si segnala non solo al fine di scongiurare il verificarsi di altri sinistri ma soprattutto per invitare e sollecitare l’ente gestore della strada ad attivarsi per poter, con la massima sollecitudine, provvedere a manutenere il manto e la sede stradale (che che ammalorato per lunghi tratti) in modo conforme agli standard di qualità idonei ad assicurane la massima sicurezza.

La presente verrà diffusa tramite i diversi canali di informazione ed i social per salvaguardare la pubblica incolumità”.