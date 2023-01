Falsi tagliandi per la sosta delle auto: scattano le denunce a Salerno In azione gli uomini della polizia municipale

Personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Municipale di Salerno, coadiuvato da uomini del Reparto Motociclisti, al termine di una attività investigativa, hanno scoperto alcune auto che esponevano in area di parcheggio falsi ticket per eludere il pagamento della sosta in Piazza Amendola. Multati i proprietari delle vetture

Le indagini

Individuati gli utilizzatori dei veicoli, gli autori della truffa sono stati identificati e denunciati. Sono stati inoltre sequestrati diversi tagliandi falsi per la sosta ed una pen-drive contenente una applicazione che permetteva la riproduzione dei ticket.