Si sente male durante un'escursione sul Monte Gelbison: salvata 65enne L'intervento del CNSAS: la donna è stata imbarellata e recuperata a bordo dell’elicottero

Paura, nel primo pomeriggio di oggi, per una 65enne. La donna era in escursione con altre persone, in Cilento, sul Monte Gelbison quando ha iniziato ad avvertire freddo e un malore agli arti inferiori che non le ha permesso di continuare sul tratto innevato del monte. I compagni hanno quindi allertato il 118.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto con l’elisoccorso del 118 di Salerno per salvare l'escursionista in difficoltà.

Il salvataggio

La centrale operativa ha inviato sul posto l’Elisoccorso 118 di Salerno che ha provveduto a sbarcare, mediante verricello, l'infermiere, il medico e il tecnico di elisoccorso Cnsas.

La donna, dopo la valutazione medica, è stata imbarellata e recuperata a bordo dell’elicottero per poi essere trasportata a Vallo della Lucania dove è stata affidata all’ambulanza 118.