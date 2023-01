Muore durante la tac: al triage registrato come un codice verde Proseguono le indagini sul decesso del 68enne all'ospedale Ruggi D'Aragona

Sarebbe stato accettato con un codice verde al pronto soccorso il 68enne morto di infarto all'ospedale Ruggi D'Aragona. Sono i dettagli che stanno emergendo nel corso delle indagini affidate alla Procura di Salerno dopo la denuncia dei familiari dell'uomo. Il paziente, come riporta il quotidiano “Il Mattino”, sarebbe rimasto in attesa di essere visitato per ben otto ore, morendo poi d'infarto proprio mentre stava facendo una tac.

La ricostruzione

Nonostante fosse arrivato nel nosocomio lamentando dolori a una spalla, tosse, possibili segni di un attacco cardiaco, il suo caso non sarebbe stato subito esaminato dai sanitari. Ora la famiglia del 68enne vuole vederci chiaro. In queste ore verrà effettuata l'autopsia sulla salma che potrà fornire ulteriori dettagli per chiarire le cause del decesso e se in qualche modo potesse essere evitato.