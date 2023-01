Rapinano un supermercato a Torrione armati e con il volto coperto Portato via un bottino di circa 1.500 euro

Ancora una rapina in un supermercato a Salerno. E' successo nel popoloso quartiere di Torrione, in via Bello. Tre uomini armati e con il volto coperto da una maschera si sarebbero introdotti nella struttura riuscendo a portare via un bottino da 1500 euro.

La ricostruzione della rapina

I tre malviventi avrebbero agito armati di un coltello e di una pistola. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto pare che una coppia sia rimasta all'esterno mentre una terza persona avrebbe agito da sola all'interno del market, intimando alla cassiera di consegnare il denaro presente nella cassa. Sul posto è poi intervenuta la polizia. Si indaga per capire se la banda che ha agito sia la stessa che ha rapinato qualche giorno fa un altro supermercato in piazza Casalbore.