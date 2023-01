Rapina in un supermercato a Salerno, una testimone: momenti di puro terrore Diversi i clienti che si trovavano all'interno del market durante il colpo nel quartiere di Torrione

Chiedono più sicurezza i residenti di Torrione dopo l'ennesima rapina messa a segno in un supermercato. Sabato sera è toccato al Conad City di via Bello. Intorno alle 20 tre giovani armati di un coltello e un'arma, molto probabilmente giocattolo, con il volto coperto da passamontagna e maschere ispirate alla serie tv "La casa di Carta", sono entrati nella struttura portando via circa 1.500 euro. Poi sono scappati via indisturbati, dopo aver seminato il panico tra le corsie. Sul caso indaga la polizia, al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere interne del supermercato.

Paura tra i clienti del supermercato

Al momento del colpo nella struttura erano presenti diversi clienti. Una signora, che ha assistito molto da vicino alla rapina, ha raccontato di aver vissuto dei momenti tremendi, di puro terrore, di aver visto i giovani con il volto coperto intimare alla cassiera di consegnare loro il denaro, pensando in un primo momento ad uno scherzo. Poi quando è stato chiaro si trattasse di una rapina molte persone si sono rifugiate nelle corsie, chiamando al telefono i carabinieri. Ora i cittadini del rione chiedono più controlli e una maggiore presenza da parte delle forze dell'ordine in città, sopratutto nei quartieri, la sera terra di nessuno.

