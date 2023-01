Schiacciato da un carico di legna nell'agriturismo di famiglia, muore giovane L'incidente in località Castagneto: la vittima era padre di due bambini

Un'altra tragedia sul lavoro in provincia di Salerno: ieri sera, a Campagna, un giovane di 22 anni ha perso la vita durante le operazioni di scarico della legna.

Stando ad una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata travolta dalla legna a bordo di un camion, in località Castagneto. Il 22enne era impegnato nell'attività di famiglia, un agriturismo molto noto in località "Quadrivio" di Campagna. Stava sistemando il prodotto quando è stato travolto.

Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: inutili i soccorsi del 118. Il giovane è stato schiacciato dalla legna, che non gli ha lasciato scampo. Lascia una moglie e due bambini.

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli.