Beccata con un panetto di hashish nella borsetta: arrestata E' successo a Salerno, la donna è stata sottoposta ad una perquisizione

Beccata una presunta spacciatrice di droga. E' stata sorpresa con un panetto di hashish nascosto nella borsetta e arrestata dalla polizia, è successo a Salerno.

La ricostruzione dell'arresto

In azione personale della sezione volanti di Salerno che ha arrestato L.V.R. In seguito ad un'ispezione. Gli agenti di polizia hanno provveduto ad una perquisizione personale e del veicolo sul quale si trovava la donna, rinvenendo in questo modo la droga. Il panetto, del peso di cento grammi, era nascosto nella sua borsa. La presunta pusher è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.