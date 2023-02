Salerno, sulle strade è una maledizione: pedone investito da uno scooter Incidente in serata: sul posto vigili urbani e personale di Strade sicure

Sembra essere davvero una maledizione quello che si registra ogni giorno sulle strade di Salerno: in serata un pedone è stato investito nei pressi dell'attraversamento di Piazza della Concordia.

Stando ad una prima ricostruzione, pare che la persona sia stata travolta da uno scooter in transito: per fortuna tanto spavento ma nessuna grave conseguenza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale ed il personale di Strade sicure. Nella zona di Piazza della Concordia in questi giorni è attivo un restringimento di carreggiata per dei lavori, ma è anche vero che l'area deve scontare problemi atavici come la sosta selvaggia in curva.