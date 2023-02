Sequestrato il tesoro ottenuto grazie alle truffe sul gasolio agricolo Sigilli a immobili e società per un milione e mezzo di euro a carico di tre indagati

Sigilli al tesoro accumulato grazie alle truffe sul gasolio agricolo: la Guardia di finanza del comando provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro nei confronti di tre indagati: G.P. (65 anni), G.L. (66 anni) e E.L. di 49.

Sigilli a società e appartamenti

Il tribunale di Salerno ha disposto - su richiesta della procura - la misura cautelare con il sequestro di otto unità immobiliari tra i comuni di Salerno, Eboli, Battipaglia e Capaccio-Paestum. Stesso provvedimento anche per tre società riconducibili agli indagati.

La sproporzione tra reddito e patrimonio

Il valore del provvedimento è pari a circa 1 milione e mezzo di euro: gli investigatori hanno contestato una sproporzione tra il valore del patrimonio detenuto - anche tramite familiari e conviventi - ed il reddito dichiarato al fisco.

La truffa sul gasolio agricolo

Secondo procura e guardia di finanza - come ricostruito dalla guida dei pm salernitani, Giuseppe Borrelli - sarebbero stati immessi sul mercato circa 60 milioni di litri di gasolio per usi agevolati (il cosiddetto gasolio agricolo), con un'evasione dell'iva e delle accise per oltre 40 milioni di euro.