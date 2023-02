Continua la maledizione sulle strade di Salerno, altro incidente nella notte Schianto tra due auto lungo il centralissimo Corso Garibaldi

Un altro incidente stradale a Salerno: nella notte, per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate lungo Corso Garibaldi.

Il sinistro è avvenuto in prossimità delle poste centrali, all'intersezione con via Dei Principati: un incrocio tristemente famoso e già teatro, in passato, di incidenti anche mortali.

Sul posto le forze dell'ordine ed i sanitari del 118: per fortuna non ci sono gravi conseguenze, ma solo feriti lievi. Al lavoro anche il personale di Strade Sicure, per le operazioni di ripristino della carreggiata e messa in sicurezza.