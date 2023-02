Precipita durante una passeggiata: 54enne di Salerno muore in Piemonte Maurizio Gioviale aveva 54 anni: le ricerche sono durate due giorni

Tragedia nella cava dismessa del Montorfano, in Piemonte: il 54enne Maurizio Gioviale, originario di Salerno, è stato trovato senza vita. Di lui si erano perse le tracce da un paio di giorni. I soccorritori hanno individuato il corpo, accertandone il decesso.

Fatale, stando ad una prima ricostruzione, una caduta accidentale: un volo da un'altezza di 200 metri che non ha lasciato scampo al 54enne di origini salernitane, ufficiale giudiziario a Verbania.

A far scattare le ricerche erano stati i colleghi, preoccupati perché Gioviale non si era presentato al lavoro: attivata una task force con forze dell'ordine e associazioni. L'auto del 54enne è stata individuata lungo la provinciale tra Gravellona e Mergozzo: stando a quanto risulta, l'uomo aveva appuntamento con un amico per una passeggiata, che però all'ultimo è venuto meno.

Gioviale avrebbe deciso comunque di dedicarsi all'escursione a piedi, che si sarebbe rivelata fatale.