Lotta allo spaccio: 25enne di Bracigliano arrestato dai carabinieri Era stato fermato e perquisito in strada, in casa trovate 104 dosi di cocaina

Un 25enne di Bracigliano è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'attività è stata effettuata nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino.

L'uomo, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, è stato fermato a Mercato San Severino, mentre viaggiava a bordo di un veicolo in compagnia di altre persone. A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,89 grammi di hashish e di 940 euro in contanti.

Nel corso delle successive ricerche estese all'abitazione del 25enne, i carabinieri hanno sequestrato ulteriori 27 grammi di cocaina suddivisi in 104 dosi.