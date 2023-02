Auto in fiamme nei pressi della cittadella giudiziaria a Salerno Le fiamme si sono propagate anche a un'altra vettura, non si registrano feriti

Momenti di tensione questa mattina a Salerno per un'auto che ha preso fuoco, per cause ancora non chiare, proprio nei presi della cittadella giudiziaria. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e Strade Sicure. Non si registrano feriti.

Le operazioni di messa in sicurezza

I caschi rossi sono stati chiamati per spegnere l'incendio propagatosi dalla vettura. Il pericolo era che il rogo potesse coinvogere anche altre macchine parcheggiate, come purtroppo è avvenuto, danneggaita un'auto che si trovava proprio poco distante. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza l'area. Ancora non è chiaro come si siano sprigionate le fiamme. Sul posto è arrivata anche un'auto dei carabinieri che ha bloccato la circolazione momentaneamente per permettere le operazioni di spegnimento. Si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.