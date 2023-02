Tentato furto ed evasione: arrestati due stranieri a Salerno Uno dei due aveva sottratto una carta di pagamento ad una donna in villa comunale

La Questura di Salerno ha intensificato i controlli del territorio per garantire sicurezza ai cittadini. Nell'ambito di queste attività rientrano due arresti effettuati dagli agenti nella città di Salerno.

Il primo è legato ad un tentato furto. Le forze dell'ordine hanno sorpreso E.K.I, cittadino straniero, mentre cercava d'introdursi in un'abitazione nella zona collinare di Salerno. L'uomo è stato arrestato il flagranza di reato.

Nella gironata di ieri hanno, inoltre arrestato un altro straniero che, dopo aver sottratto una carta di pagamento ad una donna in villa comunale, è stato sorpreso mentre la utilizzava in un negozio di telefonia. Il giovane (H.A., le sue iniziali) dovrà rispondere anche di evasione in quanto era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.