Dehor abusivo in una zona Unesco a Cetara: interviene la finanza Obbligo di rimozione per il bar che l'ha realizzato

Realizzata senza il necessario titolo paesaggistico, per questo il Comune di Cetara ha emesso un'ingiunzione di rimozione di una struttura provvisoria destinata a sala esterna di un bar del fronte mare. Il provvedimento dell'ufficio Lavori Pubblici ed edilizia Privata è conseguente al sequestro messo a segno nella seconda settimana del gennaio scorso dagli uomini della sezione navale della Guardia di Finanza di Salerno.

I dettagli

Il dehor, delle dimensioni di 5,85 metri x 5,95, dell'altezza di 2,61 metri, costituito da travetti e pilastrini in alluminio di colore bianco, con copertura in lamelle del tipo orientabili, chiusa lateralmente con elementi frangivento in vetro e tende in pvc retrattili con automatismo elettrico, era stato montato in assenza del titolo autorizzativo. L' autorizzazione paesaggistica, risalente al 2017, rilasciata dal Comune di Cetara, risultava scaduta nel settembre scorso. E' stato così ordinato lo smontaggio dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi.