Furto nella notte in un tabaccheria a Capaccio Paestum: bottino da 10mila euro Sul posto i carabinieri, i malviventi hanno portato via l'impianto di videosorveglianza

Furto nella notte in una tabaccheria a Capaccio Paestum, in via Italia. Ignoti si sono introdotti nell'attività commerciale riuscendo a portare via numerose stecche di sigarette, soldi, valori bollati ed altro materiale. Il bottino ammonterebbe a circa 10mila euro.

Le indagini

I carabinieri sono intervenuti nel tabacchi di via Italia. Sono stati effettuati i rilievi sul posto e sono partite le indagini per risalire ai responsabili del colpo. I ladri però hanno asportato l'impianto di videosorveglianza dell’attività commerciale, proprio per evitare che le forze dell'ordine potessero risalire alla loro identità.