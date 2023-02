Investita e uccisa mentre va al lavoro: l'ennesima tragedia sulla Statale 18 Alla guida un 63enne di Vallo della Lucania, risultato negativo agli esami tossicologici

Travolta e uccisa in bicicletta sulla strada statale 18 nel territorio di Capaccio Paestum. La vittima è una donna di nazionalità rumena di 47 anni, residente in località Licinella, deceduta dopo essere stata investita da un furgone, un Ford Transit, guidato da un commerciante 63enne di Vallo della Lucania. L’uomo si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi. E’ stato successivamente sottoposto, presso l’ospedale di Agropoli, agli esami tossicologici, che hanno dato esito negativo. Il 63enne è indagato per omicidio stradale.

I fatti

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Capaccio Scalo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, per i rilievi del caso. Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno ha disposto l’esame esterno sulla salma, posta sotto sequestro e a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La donna, una bracciante agricola, lavorava in un'azienda della zona e viveva a Capaccio Paestum da anni. L'incidente mortale ha provocato rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni di marcia.