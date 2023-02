Blitz dei Nas al Comune di Ravello: umidità e carenze igienico sanitarie Nel mirino dei militari i locali destinati ad ambulatori medici

I carabinieri del Nas di Salerno hanno effettuato una visita ispettiva a Palazzo Tolla, sede del Municipio di Ravello. I militari dell'Arma hanno verificato le condizioni dei locali al piano terra destinati ad ambulatorio dei medici di base del paese. Evidenti le grosse macchie di umidità sulle antiche volte a botte della struttura duecentesca, con distacco della cortina di pittura. Come quelle presenti all'interno dell'attigua palestra.

I provvedimenti disposti dai Nas

Nel verbale trasmesso al sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, è richiesta "l'adozione di provvedimenti finalizzati a rimuovere le anomalie". In fase di accertamento, sono state riscontrate alcune carenze igienico-sanitarie e strutturali come la difficoltà nell'apertura della porta di accesso alla sala d'attesa. Nel bagno destinato ai pazienti rilevata la presenza di sporco pregresso, evidenti segni di umidità , esfoliazione dell'intonaco in parte precipitato sul pavimento, con l'illuminazione non risultava essere funzionante. All'interno dello studio medico, odore di muffa: sulla parere e sul soffitto, posti in modo frontale alla porta di accesso, ampie zone di umidità di colore giallastro e marrone con distacco dell'intonaco. Nella parte muraria posta di fianco, l'infisso in legno della finestra aveva macchie di umidità di colore nero. Nella sala d'attesa, inoltre, un estintore privo di indicazioni sulle periodiche manutenzioni. Situazioni sanabili con interventi di manutenzione ordinaria oltre che di pulizia e pitturazione.