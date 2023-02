Salerno, spari contro un'auto in via Magnone: indaga la Polizia Una persona ha esploso almeno un colpo, il fatto è accaduto ieri pomeriggio

Almeno un colpo di pistola è stato esploso ieri pomeriggio in via Fratelli Magnone, a Salerno. Il fatto è accaduto nella strada parallela a via Irno e che collega con lo svincolo della tangenziale del “Rione Petrosino”. Sull'episodio vige il più stretto riserbo da parte degli investigatori. Per il momento si sa soltanto che una persona ha esploso almeno un colpo d'arma da fuoco contro un'auto che si stava allontanando dalla zona.

Movente e dinamica dei fatti sono ancora in fase di ricostruzione. I primi rilievi sono stati effettuati dai carabinieri ma le indagini sono state delegate dalla Procura della Repubblica di Salerno agli agenti della Polizia di Stato. Il fatto è avvenuto a poca distanza dal rione Petrosino, quartiere che negli ultimi mesi è stato spesso al centro delle cronache per gravi episodi di micro-criminalità. Da capire se l'episodio accaduto ieri pomeriggio possa essere collegato o se si tratti di un fatto isolato. Nel frattempo i residenti del quartiere chiedono più controlli da parte delle forze dell'ordine per garantire sicurezza.