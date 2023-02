Spaccia mentre è ai domiciliari: arrestato a Salerno, denunciata la madre La donna nascondeva sotto al maglione un barattolo con altri 200 gr di hashish, oltre a 1.500 euro

Nascondeva in casa circa 1,2 kg di hashish suddivisi in 8 panetti, oltre a due bilancini di precisione ed un telefono cellulare presumibilmente utilizzato per l'attività di spaccio. Nei guai M.P., arrestato in flagranza di reato, nella giornata di ieri, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno.

I militari hanno scoperto la droga nel corso di una perquisizione domiciliare. L'uomo era già sottoposto ai domiciliari.

La denuncia

Denunciata anche la madre di M.P., per concorso nello stesso reato: la donna nascondeva sotto al maglione un barattolo con altri 200 grammi di hashish, oltre a 1.500 euro in contanti.