Volano le tegole dal cantiere in disuso a Mercatello, scattano i sigilli Salerno, intervento congiunto di vigili del fuoco, Asl e Arpac: verifiche sull'amianto

Un cantiere in disuso, da tempo segnalato dai residenti come possibile fonte di pericolo. In serata ieri a Salerno è scattato l'intervento nei pressi del quartiere Mercatello, a ridosso della zona dei lidi.

Un'area abbandonata da tempo, ma che ultimamente aveva sollevato anche allarme per la sicurezza: il vento di questi giorni, infatti, aveva provocato il distacco di parte della copertura.

I cittadini hanno anche segnalato la possibile presenza di amianto. In serata è scattato il blitz congiunto: sul posto personale del Comune di Salerno, Arpac e Asl. L'area è stata recintata e l'accesso al mare chiuso in via precauzionale, grazie anche all'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche il presidente della commissione ambiente di palazzo di città, Arturo Iannelli.

L'Agenzia regionale per l'ambiente ha già eseguito dei prelievi, altri controlli nei prossimi giorni saranno effettuati dall'Asl di Salerno.