Auto si ribalta sul Lungomare Colombo a Salerno Ennesimo incidente stradale in città. E' successo questa notte

Ennesimo incidente stradale sul Lungomare a Salerno. Intorno alle due di notte un'auto, per cause ancora non chiare, si è ribaltata in via Lungomare Colombo, poco dopo il porticciolo di Pastena e prima del Polo Nautico.

L'incidente sul Lungomare

La vettura si è ribaltata al centro della carreggiata, forse a causa dell'alta velocità. Il conducente ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. Fortunatamente la persona alla guida non ha riportato gravi conseguenze nell'impatto. Danni ingenti invece all'auto. Polemiche in città per il susseguirsi di incidenti stradali sul Lungomare. I residenti chiedono maggiore sicurezza e interventi immediati da parte dell'amministrazione comunale. Il Comune in questi giorni ha fatto sapere che verranno installati, nelle zone più pericolose della città, degli autovelox. Lo scopo è cercare di limitare la velocità di auto e moto, spesso la causa dei gravi incidenti, purtoppo anche mortali. Solo una settimana fa un 84enne è morto investito da un motorino, sul Lungomare Marconi.