A sparare contro un'auto nel Rione Petrosino è stata una guardia giurata Il 60enne ha esploso il colpo per mettere in fuga dei ladri d'auto, questa la sua versione

Avrebbe cercato di sventare un furto d'auto, questo è quello che ha detto alle forze dell'ordine l'uomo che ha seminato il panico in via Magnone a Salerno esplodendo un colpo di pistola contro una vettura in fuga. La scena è stata ripresa in un video fatto da un cittadino che è diventato virale sui social e che ha permesso alla polizia di incastrare chi ha fatto fuoco.

I dettagli

Si tratta di una guardia giurata 60enne. Gli agenti della squadra mobile però vogliono fare chiarezza sull'accaduto e sulla versione dell'uomo, denunciato a piede libero. Pur non essendo in servizio ha esploso il colpo ad altezza uomo. Secondo il suo racconto avrebbe visto una persona armeggiare vicino ad un'auto per rubarla, gli avrebbe intimato di fermarsi, poi il colpo di pistola. Non si fermano episodi analoghi nel rione Petrosino, dove si sono susseguite in questi mesi intimidazioni e spari. I residenti chiedono una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio.