Salerno e Pontecagnano ricordano i carabinieri Fortunato Arena e Claudio Pezzuto La cerimonia presso il comando provinciale dell'Arma in occasione del 31° anniversario della morte

XXXI Anniversario dell’uccisione dei carabinieri MOVM Claudio Pezzuto ed Andrea Fortunato: si è svolta questa mattina la cerimonia commemorativa del comando provinciale dell’arma dei carabinieri di Salerno. Prevista per domani un'iniziativa nel comune di Pontecagnano Faiano.

Il ricordo

Era il 12 febbraio 1992 quando, a Faiano, durante il controllo di un’autovettura in transito in quella Piazza Giuseppe Garibaldi, rimasero mortalmente feriti in un conflitto a fuoco con 2 malviventi che, poco prima, avevano costretto il conducente del veicolo a farli salire a bordo. Gli assassini furono arrestati il 14 luglio successivo a Calvanico e condannati all’ergastolo.

L’omaggio

Il comandante provinciale, Colonnello Filippo Melchiorre, ha deposto un omaggio floreale innanzi alla lastra marmorea affissa all’ingresso della caserma intitolata alla memoria dei due Carabinieri, caduti nell’adempimento del dovere.

L'iniziativa

Domani, lunedì 13 febbraio, a Pontecagnano Faiano, il sacrificio dei 2 militari verrà celebrato in forma solenne alla presenza delle Autorità civili, militari e da una rappresentanza di studenti. Il programma prevede alle ore 10 un incontro con gli studenti dell’Istituto Comprensivo “A. Moscati”, alle ore 11 la Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di San Benedetto, alle ore 12.15 la deposizione di Corone in Piazza Giuseppe Garibaldi.