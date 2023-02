Scende dall'auto e muore sul colpo in strada: dramma a Eboli Un 79enne è stato stroncato da un malore in località Tavoliello

Dramma a Eboli. Un 79enne del posto è morto nel pomeriggio di oggi mentre scendeva dall'auto, dopo aver accusato un malore. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118. A stroncarlo un arresto cardiocircolatorio.

I dettagli

Un 79enne ebolitano è morto mentre stava percorrendo in auto località Tavoliello. Era a bordo della sua vettura quando si è improvvisamente sentito male. Sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio. L'anziano è solo riuscito ad uscire dall'abitacolo, accasciandosi poi a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri della locale compagnia e i vigili urbani per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il 79enne, ex meccanico era molto conosciuto e benvoluto. Dolore per l'intera comunità.