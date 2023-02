Tamponamento a catena sull'A30: diverse auto coinvolte, traffico in tilt Incidente in autostrada, ci sarebbero diversi feriti

Sabato sera da incubo sulle strade della Campania: brutto incidente sull'autostrada A30 Caserta Roma, a poca distanza dall'uscita di Mercato San Severino.

Per cause in corso di accertamento diverse autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena. Feriti anche alcuni conducenti e passeggeri che viaggiavano in auto.

Sul posto le ambulanze del 118, le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco: gravi i disagi alla circolazione. Il traffico in direzione Nord è rimasto bloccato.