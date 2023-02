Migliaia di bottiglie di vodka contraffatte, sequestri anche a Salerno Etichette fasulle: la bevanda, prodotta in Georgia, era messa in vendita da un'azienda rumena

Da Treviso a Salerno, passando per Napoli e altre parti d'Italia. La Guardia di finanza ha sequestrato ottomila bottiglie di vodka provenienti dalla Georgia, con marchi contraffatti di due note aziende.

Le bottiglie, di un litro ciascuna, sono state rintracciate dalle fiamme gialle: il giro d'affari illegale stimato supera il milione di euro.

La bevanda alcolica è stata sequestrata anche in Campania, in particolare nelle province di Napoli e Salerno dov'era in vendita. Altri accertamenti sono ancora in corso, per risalire all'intera filiera del falso.

Il blitz dei finanzieri è scattato in seguito ad una segnalazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf): a coordinare l'inchiesta la procura di Treviso. Le due aziende vittime della contraffazione hanno collaborato con gli investigatori, accertando la falsificazione delle etichette.

La vodka, prodotta in Georgia, era poi messa in vendita da un'azienda rumena ad alcuni importatori italiani, che l'hanno introdotta in Italia tramite un deposito fiscale olandese. L'operazione ha consentito di disarticolare l'intera filiera illegale.