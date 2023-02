Altre due morti sospette al Ruggi: indaga la procura Si tratta di un uomo di Napoli e una donna di Baronissi. Sotto sequestro le salme

Due morti sospette in poche ore all’ospedale Ruggi di Salerno. Il nosocomio cittadino al centro di una doppia inchiesta affidata ai carabinieri. Spetterà ai militari accertare cosa sia accaduto tra giovedì e venerdì scorso presso il nosocomio di Via San Leonardo dove hanno perso la vita una donna di 57anni di Salerno ma residente a Baronissi e un uomo di 62anni di Napoli. A presentare denuncia sono stati i familiari delle vittime.

Così come riporta il quotidiano “La Città” oggi in edicola, le salme, dopo la segnalazione dei carabinieri, sono state poste sotto sequestro dalla Procura di Salerno che ha aperto un’inchiesta. Si trovano ora presso l'obitorio della struttura sanitaria in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria che, nelle prossime ore, fisserà le autopsie che potranno dare dei chiarimenti utili sulle cause del decesso.