Sorpresi a rubare in una barca al porto Marina d'Arechi: in due nei guai Denunciato anche un minorenne: recuperato il bottino per un valore di 30mila euro

Beccati mentre rubavano all'interno di una barca ancorata al porto Marina d'Arechi. Nei guai due giovani a Salerno. Un 20enne, R.E.B., è stato arrestato in flagranza di reato mentre un 16enne è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Salerno.

I militari, a seguito di una perquisizione, hanno trovato la refurtiva presa dai due giovani, composta da strumenti professionali per la navigazione, monili, apparati informatici, borse griffate e denaro contanti per un valore complessivo di 30mila euro.

L'arresto

Per il maggiorenne sono quindi scattate le manette. Lo stesso è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di un bilancino di precisione e per questo denunciato anche per possesso di stupefacenti.