Barca prende fuoco al largo del porto di Salerno Interviene la Guardia Costiera, salvata la persona a bordo

Paura per un'imbarcazione di sei metri che ha preso fuoco, per cause ancora non chiare, a largo del porto di Salerno. Il natante ha lanciato l'allarme, in suo soccorso gli uomini della guardia costiera che lo hanno raggiunto e salvato, riconducendolo a riva.

I dettagli

A far scaturire le fiamme a bordo della barca potrebbe essere stato un malfunzionamento del motore. Un corto circuito dal quale si sarebbe generata la scintilla che poi ha dato vita al rogo. Ingenti i danni all'imbarcazione.