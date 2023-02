Salerno, materiale pedopornografico in casa: la Polizia arresta un 74enne L'uomo è finito agli arresti domiciliari: decisiva la perquisizione domiciliare

Un 74enne di Salerno è finito agli arresti domiciliari perché trovato in possesso di materiale pedopornografico. L'arresto è stato eseguito in flagranza di reato dagli agenti della Polizia di Stato. L'uomo, che vive tra Mercatello e Pastena, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare, durante la quale è stato trovato in possesso di materiale audio-video di natura pedopornografica. Il gip, a seguito della richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, ha convalidato l'arresto e disposto l'applicazione degli arresti domiciliari per i fatti contestati.