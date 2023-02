La Costiera Amalfitana sfregiata: carabinieri sequestrano cantiere abusivo Denunciati i titolari di un albergo: stavano realizzando una piscina senza autorizzazione

Un cantiere abusivo è stato sequestrato dai carabinieri del comando provinciale di Salerno: i militari della compagnia di Amalfi sono intervenuti in un'area di circa 200 metri quadrati, nei pressi di una struttura alberghiera.

I militari - con l'auslio del nucleo ispettorato del lavoro - hanno contestato il cantiere irregolare al servizio dell'attività ricettiva. In particolare erano in corso interventi di terrazzamento e per la realizzazione di una piscina. Tutto, secondo i carabinieri, in assenza di qualsiasi autorizzazione.

I titolari della struttura alberghiera sono stati denunciati e l'intera area di cantiere - comprese le attrezzature - è stata sequestrata.