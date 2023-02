Controlli dei Nas in studi medici e pediatrici nel salernitano: 7 non conformi 36 le ispezioni sul territorio di tutta la provincia

I carabinieri dei Nas, nell’ultimo periodo, di concerto con il Ministero della Salute, hanno effettuato una intensa attività di controllo, su tutto il territorio nazionale, presso gli studi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per accertare la presenza del medico nello studio nei giorni e negli orari comunicati all’Asl e svolgere una verifica generale sulla corretta conduzione dell’ambulatorio.

Le ispezioni dei Nas nel salernitano

In particolare il Nas di Salerno ha ispezionato complessivamente 36 studi di medicina generale e pediatrici, di cui sette risultati non conformi, avendo rilevato criticità organizzative o funzionali che sono state immediate rappresentate alle competenti autorità per l’immediata risoluzione.

Le irregolarità rilevate

Le non conformita` piu` frequenti rilevate nel corso dei controlli in tutta la penisola, pari al 65% delle violazioni contestate, hanno riguardato carenze igienico/strutturali degli ambienti destinati alle visite, come la presenza di attrezzature non idonee all’uso medico, impiego di locali diversi da quelli dichiarati o privi di sufficiente areazione. Tali irregolarita` sono state oggetto di segnalazione alle Autorita` Sanitarie locali per il ripristino delle condizioni di regolarita`.