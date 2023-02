Ruba portafogli a due clienti in un supermercato a Pontecagnano: arrestata In azione i carabinieri

Una donna, V.D.L le sue iniziali, è stata arrestata in flagranza di reato nel comune di Pontecagnano Faiano con l’accusa di furto. La donna è stata trovata in possesso di due portafogli, con all’interno diverse centinaia di euro, sottratti a due clienti di un supermercato. Per lei sono scattate le manette.