Passaporti, open day degli uffici di polizia in tutta la provincia di Salerno Apertura straordinaria degli sportelli a Salerno, Cava, Battipaglia, Sarno e Nocera Inferiore

Al fine di fronteggiare le numerose richieste degli utenti, gli sportelli dell’ufficio passaporti della questura di Salerno e

dei commissariati di p.s. distaccati di “battipaglia”, “cava de’ tirreni”, “nocera inferiore” e “sarno” hanno predisposto delle

giornate di apertura straordinaria.

Ecco il calendario:

Martedi’ 28 febbraio 2023 – orario 14:00/16:00

Apertura sportello ufficio passaporti del commissariato di p.s. “Cava de’ Tirreni”; saranno acquisite un numero massimo di 20 istanze;

Martedi’ 28 febbraio 2023 - orario 15:00/17:00

Apertura sportello ufficio passaporti del commissariato di p.s. “Battipaglia”; saranno acquisite un numero massimo di 20 istanze;

Giovedi’ 2 marzo 2023 - orario 14:00/17:00

Apertura sportello ufficio passaporti del commissariato di p.s. “Sarno”; saranno acquisite un numero massimo di 20 istanze;

Venerdi’ 3 marzo 2023 - orario 15:00/18:00

Apertura sportello ufficio passaporti del commissariato di p.s. “Nocera Inferiore”; saranno acquisite un numero massimo di 50 istanze;

Sabato 4 marzo 2023 orario 9:00/13:00 e 15:00/18:00

Apertura sportello ufficio passaporti della questura di Salerno; lo sportello osserverà il seguente orario: dalle 9:00 alle 13 e

dalle 15 alle 18.

Le raccomandazioni dalla Questura

Dalla Questura consigliano comunque di effettuare la prenotazione per la prima data disponibile sull’agenda passaporti on-line https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ anche se vi indica una data diversa dal giorno dell’open day.

"Nell’occasione, inoltre, si invitano tutti i cittadini che hanno gia’ in corso una prenotazione on-line che qualora sopraggiunga necessita’ di spostare l’appuntamento ad altra data o di annullarlo, di provvedere tempestivamente alla cancellazione e/o modifica della richiesta, in modo da dare la possibilità ad altri utenti di ridurre i tempi di attesa per l'accesso al servizio di rilascio del documento di espatrio", si legge nella nota.