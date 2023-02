71enne colto da infarto in strada a Salerno salvato dai carabinieri I militari gli hanno effettuato la rianimazione cardio polmonare

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno sono intervenuti, su segnalazione di un passante, per soccorrere un 71enne, colpito da un improvviso malore, si era accasciato a terra in via Villafranca, a Salerno.

I dettagli

I militari hanno allertato il 118 e hanno subito iniziato la rianimazione cardio polmonare del 71enne. L'uomo è stato stabilizzato e poi trasportato dai sanitari all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno. Una storia che poteva finire in tragedia e invece si è conclusa con un lieto fine.