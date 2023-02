Incidente stradale all'alba a Capaccio: feriti tre giovani, grave una ragazza E ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno

Incidente stradale questa mattina all'alba a Capaccio Paestum, feriti tre giovani. Ad avere la peggio una ragazza, che si trovava seduta sul sedile posteriore dell'auto, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno.

La ricostruzione dell'incidente

L'auto con a bordo i tre giovani, originari di Roscigno e Castel San Lorenzo, intorno alle 4 del mattino, per cause ancora non chiare, è finita fuori strada, nei pressi della rotatoria di Capaccio Scalo, scavalcando i cordoli e schiantandosi contro le barriere. Violento l'impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere dell'auto. Sul posto sono arrivate ben tre ambulanze. Il conducente della vettura è stato trasportato all’ospedale di Battipaglia, ha riportato ferite alla testa e politraumi, la ragazza che era seduta accanto a lui è stata condotta al nosocomio di Eboli. Ad avere la peggio la ragazza seduta sui sedili posteriori, ricoverata in codice rosso al “Ruggi d'Aragona” di Salerno, in prognosi riservata. E' stata subito operata d’urgenza per l’asportazione della milza. Ha riportato anche un trauma cerebrale e diverse fratture. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.