Armi, droga e denaro: arrestato un uomo dalla polizia a Salerno Erano nei due esercizi commerciali gestiti dall'uomo che si trova in carcere

La polizia ha arrestato un uomo a Salerno, G.C., sarebbe stato trovato in possesso, in seguito ad una perquisizione domiciliare eseguita dagli agenti in due esercizi commerciali da lui gestiti, di un revolver nero cal. 44, privo di marca e con la matricola illeggibile, 72 cartucce, una riproduzione di un revolver ed una pistola, prive di tappo rosso con relativo munizionamento a salve, due placche false riproducenti stemmi della polizia di stato e della guardia di finanza. Rinvenuti anche 30 grammi di cocaina e 1330 euro. L'arrestato si trova ora in carcere.