Salerno, sequestrato dai carabinieri un impianto di autodemolizioni Il blitz dei Forestali: titolare denunciato per violazioni ambientali

Un impianto di autodemolizioni illegale è stato sequestrato dai carabinieri delle stazioni Forestali di Salerno e San Cipriano Picentino.

I sigilli sono scattati per un'attività operativa nella città capoluogo che, secondo i militari, violava la normativa ambientale. Il titolare è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali ed inosservanza delle prescrizioni previste. Contestate inoltre sanzioni amministrative per 7mila 500 euro.