Precipita dalla finestra di una casa famiglia ad Agropoli: grave una 16enne Trasportata in codice rosso all'ospedale di Vallo della Lucania. Indagini in corso

Paura nel primo pomeriggio di ieri ad Agropoli dove una ragazzina di 16 anni, ospite di una casa famiglia, è caduta dalla finestra della palazzina sita in via Alcide De Gasperi. Immediatamente, i presenti e gli operatori della struttura hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 i cui sanitari, dopo le prime cure del caso, hanno trasportato la giovane in codice rosso all'ospedale 'San Luca' di Vallo della Lucania. Quando è stata presa in cura dai medici, la minore era cosciente ma presentava diverse ferite.

Indagini in corso

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Agropoli, spetterà a loro ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Non si esclude che la minore possa aver compiuto un gesto volontario forse nel tentativo di allontanarsi dalla struttura che la ospita.

La giovane, come riportato nell'edizione odierta del quotidiano "La Città", viveva una situazione molto delicata. Nata da genitori stranieri ad Agropoli, ma non abitava nel centro cilentano prima di venirvi trasferita per problemi familiari.