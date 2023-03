Operaio 38enne morto all'ospedale di Sarno: si indaga A perdere la vita Giovanni Ruggiero, residente a Poggiomarino

Sarebbe arrivato già morto in ospedale a Sarno l'operaio caduto da un'impalcatura a Palma Campania, mentre stava effettuando dei lavori per un'impresa edile. A perdere la vita il 38enne Giovanni Ruggiero.

I dettagli

Il 38enne sarebbe precipitato da un'impalcatura, facendo un volo di diversi metri e battendo la testa. Un impatto violento che gli avrebbe procurato ferite letali. Trasportato all'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno inutili i tentativi dei sanitari di salvargli la vita, per lui non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Nelle prossime ore potrebbe essere effettuata l'autopsia sulla salma per chiarire le cause del decesso. E' l'ennesima morte sul lavoro in Campania dall'inizio dell'anno, una scia di sangue che non accenna a fermarsi.