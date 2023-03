Scomparsa da giovedì, ritrovata in Toscana la 13enne di Pontecagnano Faiano La gioia del sindaco Lanzara: "La notizia che tutti aspettavamo, la ragazza sta bene"

E' finita nel migliore dei modi la vicenda della ragazza di 13 anni residente a Pontecagnano Faiano di cui si erano perse le tracce dallo scorso giovedì. Uscita di casa per andare a scuola, non aveva fatto ritorno: scattato l'allarme, è stato messo in moto il meccanismo di ricerca.

Tanti gli appelli, rilanciati anche sui social. Poi, il lieto fine comunicato dallo stesso sindaco del municipio salernitano, Giuseppe Lanzara: "La notizia che aspettavamo: la ragazza è stata ritrovata. Dalle notizie apprendiamo che sta bene e sta raggiungendo la famiglia. Un sospiro di sollievo per tutti. Grazie a quanti si sono attivati e hanno contribuito alle ricerche", le parole del primo cittadino di Pontecagnano.

La 13enne è stata individuata dalla polizia ferroviaria nella stazione di Grosseto.