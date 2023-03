Doppio dramma, dopo il figlio precipitato dal balcone muore anche la madre Il decesso della donna a poche ore di distanza da quello del 56enne

E' morta, a poche ore di distanza, la madre del 56enne deceduto in seguito ad una caduta dal quarto piano del palazzo in cui viveva con il compagno e la donna, in via Carmine. Un doppio dramma che si è consumato in meno di un giorno. La signora era già ricoverata in gravi condizioni in ospedale quando il figlio è spirato, a causa delle gravi conseguenze della caduta dal balcone della sua abitazione.

Le indagini

Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Squadra mobile. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli uomini della sezione volanti. Al momento del decesso del 56enne in casa con lui c'era anche il compagno. L'uomo sotto choc per quanto accaduto si è barricato nell'appartamento. A convincerlo ad aprire la porta sono stati i vigili del fuoco. Il 56enne aveva un negozio di abiti vintage, chiuso da tempo. Le indagini delle forze dell'ordine potranno chiarire se si sia trattato di un suicidio o di un incidente. pare che fuori al balcone siano stati trovati degli indumenti bagnati da stendere.