Incendio azienda di via Ingegno a Sarno: il sindaco presenta esposto in Procura La richiesta: "Attivare controlli necessari. Accertare eventuali responsabilità penali"

"Attivare i controlli opportuni e necessari al fine di verificare se l'azienda in questione abbia rispettato tutte le disposizioni previste dall'autorizzazione regionale rilasciata il 18 giugno 2019.", questa la richiesta alla base della missiva inviata alla Regione Campania, dal Sindaco di Sarno Giuseppe Canfora e il Vice Sindaco Roberto Robustelli dopo lo spaventoso incendio divampato in un'azienda di via Ingegno.

"Dai sopralluoghi effettuati sarebbe emerso che il materiale ferroso depositato all'interno dell'azienda stessa sarebbe ampiamente superiore alla quantità indicata nelle autorizzazioni", si legge nella nota del comune.

Il sindaco presenta un esposto in Procura

In attesa di conoscere le cause dell'incendio, il Sindaco Canfora, che con propria ordinanza ha disposto l'immediata sospensione di ogni attività all'interno dell'azienda di Via Ingegno, ha inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore chiedendo di accertare eventuali responsabilità penali. Il documento è stato firmato anche del Vice Sindaco Roberto Robustelli e dell'Assessore alla Legalità Eutilia Viscardi.