Incidente frontale tra auto e moto ad Angri: grave un ragazzo Il giovane dopo il violento impatto ha perso conoscenza

Incidente stradale nella tarda serata di ieri, ad Angri. A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, una moto e una Jeep Renegade, è successo in via dei Goti. Violento l'impatto. Il conducente del mezzo a due ruote è finito con violenza sull'asfalto, politrauma e perdita di coscienza per il centauro.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il giovane è stato condotto in codice rosso all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore, dov'è tuttora ricoverato. Non ha riportato ferite invece il conducente dell'auto, che ha soccorso il ragazzo e chiamato le forze dell'ordine. Traffico in tilt nel tratto di strada interessato dal sinistro.