Beccato con 11 grammi di cocaina: arrestato 28enne di Scafati In azione i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore

Lotta allo spaccio in provincia di Salerno. Nella giornata di ieri sono scattate le manette per un 28enne originario di Scafati. In azione i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore.

L'arresto

L'uomo, nel corso della perquisizione, è stato trovato in possesso di 11,40 grammi di cocaina suddivisa in dosi, di un bilancino di precisione nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per il 28enne sono scattati gli arresti domiciliari.